Врач рассказал об опасности алкоголя при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/f60f2ba8-9266-11ea-9db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса.

Об этом заявил вакцинолог Евгений Тимаков. Доктор привёл в пример видео ролик, на котором британец полощет горло горячим виски, чтобы не допустить заражения. Это, считает Тимаков, не имеет никакого научного подтверждения эффективности, пишет KP.RU.

Пары алкоголя, всасываясь в слизистую, вызывают интоксикацию. А употребление алкоголя не только не помогает от инфекции, но ещё и увеличивает риск заражения, так как продукты распада спиртного выводятся через лёгкие, снижая их функции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный телеведущий и врач Евгений Комаровский прокомментировал появившееся в Интернете видео, на котором называющий себя медицинским работником Александр Колосов рассказывает, что излечиться от коронавируса можно за один день, вдыхая пары водки. Предложенный метод лечения педиатр назвал «несусветной глупостью».