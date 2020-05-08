Врач рассказал об опасности алкоголя при коронавирусе

Вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса.
Об этом заявил вакцинолог Евгений Тимаков. Доктор привёл в пример видео ролик, на котором британец полощет горло горячим виски, чтобы не допустить заражения. Это, считает Тимаков, не имеет никакого научного подтверждения эффективности,
Пары алкоголя, всасываясь в слизистую, вызывают интоксикацию. А употребление алкоголя не только не помогает от инфекции, но ещё и увеличивает риск заражения, так как продукты распада спиртного выводятся через лёгкие, снижая их функции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный телеведущий и врач Евгений Комаровский прокомментировал появившееся в Интернете видео, на котором называющий себя медицинским работником Александр Колосов рассказывает, что излечиться от коронавируса можно за один день, вдыхая пары водки. Предложенный метод лечения педиатр назвал «несусветной глупостью».
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