Мурашко заявил о бессмысленности введения тотального масочного режима

https://static.news.ru/photo/d7021e96-30b8-11eb-bfd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в настоящее время введение тотального масочного режима было бы бессмысленным решением. С таким заявлением в пятницу, 27 ноября, выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас в стране действует гибкая система введения ограничительных мер, решения о которых принимают руководители субъектов РФ.

И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла, — цитирует министра KP.RU.

Мурашко подчеркнул, что локально масочные режимы также вводятся по решению глав регионов России.

В России за прошедшие сутки выявили 27 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры демонстрируют рекордный прирост за всё время пандемии. В течение последних суток из российских больниц выписали 26 682 россиянина с ранее диагностированным коронавирусом. За прошедшие 24 часа скончались 496 пациентов.

Как ранее передавал NEWS.ru, по информации на 14 ноября, штрафы с начала осени выписаны 102,5 тыс. москвичей, отказывающимся надевать маски в общественных местах и в транспорте. Учитывая, что наказание за это нарушение оценивается в сумму 4–5 тыс. рублей, всего «безмасочники» заплатили 410–512,5 млн рублей.