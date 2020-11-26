За сутки в РФ впервые выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/1cf10b60-3087-11eb-8f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки выявили 27 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры демонстрируют рекордный прирост за всё время пандемии. Об этом 27 ноября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что за весь период эпидемии в стране COVID-19 заразились 2 215 533 человека.

В течение последних суток из больниц по выздоровлении выписали 26 682 россиянина с ранее диагностированным коронавирусом. В общей сложности с болезнью справились 1 712 174 гражданина РФ.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России умерли 496 человек с коронавирусом. В целом жертвами COVID-19 стали 38 558 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал особенность коронавирусной инфекции, которая наблюдается у всех пациентов.

По его словам, таковой является быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме.