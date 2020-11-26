Главврач Коммунарки раскрыл главную особенность коронавируса

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Главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал особенность коронавирусной инфекции, которая наблюдается у всех пациентов.

Быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме является особенностью пациентов с COVID-19, — рассказал Проценко порталу mk.ru.

Он отметил, что врачи Коммунарки заметили, что треть заболевших, которых не удаётся спасти, умирают в первые 72 часа. Другие уходят из жизни в более поздние сроки. По словам Проценко, причинами ранней летальности чаще всего являются гипоксия и тромбоэмболия.

Виновником поздней смертности, наоборот, выступают септические осложнения из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Главврач объяснил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за того, что туда попадали пациенты из других стационаров.

Это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их всё чаще, — заключил Проценко.

11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся COVID-19 в мире составило 60 миллионов человек, скончались 1,4 миллиона пациентов.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из тех, кого забирают в больницы с коронавирусом, около 10–11% оказываются в реанимации.