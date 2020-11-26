В Москве около 10% госпитализированных с COVID-19 попадают в реанимацию

https://static.news.ru/photo/826823c2-2ffe-11eb-9cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице из тех, кого забирают в больницы с коронавирусом, около 10-11% оказываются в реанимационных отделениях. Об этом рассказал московский мэр Сергей Собянин.

Как и было, к сожалению, порядка 10-11% в реанимациях от всего количество госпитализируемых. Так эта цифра и остается. Прямо практически процент в процент. Поэтому говорить о том, что коронавирус стал менее коварным и более безопасным, нельзя, — рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Мэр Москвы также прокомментировал слухи о «закрытии» Москвы. При этом он припомнил строчку из песни Владимира Высоцкого.

За прошедшие сутки на территории Москвы медики выявили 6075 новых случаев заражения COVID. В течение прошедших 24 часов из столичных больниц по выздоровлении были выписаны 6229 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом.

В общей сложности с болезнью смогли справиться 428 418 жителей города. Кроме того, в оперштабе заявили, что за период пандемии в Москве скончались 8603 пациента. Вечером накануне поступила информация, согласно которой за сутки в столице умерли 73 заболевших.

Как сообщал NEWS.ru, Собянин также рассказал, что в ближайшее время будет запущена система, позволяющая отследить наличие в аптеках популярных препаратов против коронавирусной инфекции.