В Москве запустят систему отслеживания в аптеках лекарств от COVID-19

https://static.news.ru/photo/58be08f2-2ffe-11eb-989c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в ближайшее время будет запущена система, позволяющая отследить наличие в аптеках популярных препаратов против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр призвал не запасаться лекарствами против инфекции, а также заверил, что во всех регионах России дефицит препаратов против COVID-19 в ближайшие несколько недель будет ликвидирован. Собянин отметил, что в Минпромторге активно работают над выпуском дополнительных лекарств, объёмы производства выросли в 2–7 раз.

Комментируя ситуацию в столице, градоначальник заверил, что в Москве дефицита лекарств против коронавируса нет и не предвидится.

У нас достаточно лекарств для ковидных больных. У нас бесплатная выдача этих лекарств ещё практикуется с весеннего периода. Мы весной приняли решение о том, что все больные, которые находятся на амбулаторном лечении, обеспечиваются городом бесплатно, — рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24»

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице сохраняется напряжённая эпидемиологическая обстановка. При этом он исключил вероятность закрытия города.

Как писал NEWS.ru, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания сообщили, что за минувшие сутки на территории Москвы медицинские специалисты выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, 73 человека скончались.