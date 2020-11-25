В Москве за сутки выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/036affde-2fbf-11eb-9bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории Москвы медицинские специалисты выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 577 177 горожан.

В столичном оперштабе сообщили, что в течение прошедших 24 часов из московских больниц по выздоровлении были выписаны 6229 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью смогли справиться 428 418 жителей города.

Кроме того, в оперштабе заявили, что за период пандемии в Москве скончались 8 603 пациента с коронавирусом. Вечером накануне поступила информация, согласно которой за сутки в столице умерли 73 заражённых человека.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти приняли решение о продлении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции нового типа. Новые ограничения в Москве ввели осенью на фоне роста уровня заболеваемости. Сначала ограничительные меры продлили до 28 ноября. Согласно новому распоряжению мэрии Москвы, эти ограничения будут действовать в городе до 15 января.

Меры, которые принимает правительство столицы на фоне пандемии коронавируса, помогают избежать локдауна. Об этом 26 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин.