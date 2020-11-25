Собянин: принятые в Москве меры помогают избежать локдауна

https://static.news.ru/photo/b823f2aa-2fb0-11eb-9c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры, которые принимает правительство столицы на фоне пандемии коронавируса, помогают избежать локдауна. Об этом 26 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что власти приняли решение о продлении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции нового типа. Новые ограничения в Москве ввели осенью на фоне роста уровня заболеваемости. Сначала ограничительные меры продлили до 28 ноября. Согласно новому распоряжению мэрии Москвы, эти меры будут действовать в городе до 15 января.

Собянин подчеркнул, что в настоящий момент ещё рано говорить о снижении уровня заболеваемости, ведь система здравоохранения в городе по-прежнему испытывает очень серьёзную нагрузку. Эксперты, по словам мэра, полагают, что в сложившейся ситуации не стоит как вводить дополнительные ограничения, так и отменять действующие.

Благодаря принятым мерам пока удаётся избежать самого тяжёлого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся, — сообщил градоначальник на своём персональном сайте.

Как ранее передавал NEWS.ru, с 26 ноября по решению мэрии продлён режим самоизоляции для пожилых жителей столицы старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работодатели обязаны будут оставить не менее 30% сотрудников на удалённой работе. Останутся закрытыми досуговые организации для детей.