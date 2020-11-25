Власти Москвы продлили меры по сдерживанию COVID-19 до середины января

https://static.news.ru/photo/4ad196d0-2fb0-11eb-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти приняли решение о продлении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции до конца новогодних праздников.

Так, был продлён режим самоизоляции для пожилых жителей столицы старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работодатели обязаны будут оставить не менее 30% сотрудников на удалённой работе. Останутся закрытыми досуговые организации для детей.

Ограничительные меры были введены осенью в связи со второй волной роста заболеваемости COVID-19, в октябре они были продлены до 28 ноября. Согласно новому распоряжению мэрии Москвы, эти меры будут действовать в городе до 15 января.

Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока ещё рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой. Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением, — сообщил мэр Москвы на своём сайте.

Он отметил, что, несмотря на то что власти города осенью отказались от полного локдауна, как это было весной 2020 года, действующие меры позволили избежать худшего сценария развития пандемии.

Градоначальник обратился к жителям столицы с просьбой соблюдать необходимые меры предосторожности и беречь здоровье.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории технополиса «Москва» заработает завод компании «Р-Фарм» для дополнительного производства вакцин от коронавируса. Площадка была подготовлена менее чем за месяц. Сейчас основные работы находятся на финальной стадии, вскоре производитель оснастит производство оборудованием, и вакцина «Спутник V» будет производиться в столице в ближайшее время. Производственная линия может быть запущена в январе 2021 года.