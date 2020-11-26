Собянин опроверг слухи о закрытии Москвы

https://static.news.ru/photo/fd193d2e-2ffc-11eb-80a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы принимают минимальные ограничения на фоне пандемии. Сектора экономики, а тем более город, закрывать не планируется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом столичный градоначальник прокомментировал слухи о «закрытии» Москвы. При этом он припомнил строчку из песни Владимира Высоцкого.

«Слухи ходят словно мухи», вы знаете, мы «закрывали» [Москву], по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет, — цитирует его РИА Новости.

Собянин добавил, что власти опираются на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимают «минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности». Также, по его словам, столичное правительство не имеет планов по закрытию секторов городской экономики из-за заболеваемости COVID-19. Промышленность, торговля, общепит и все предприятия продолжают работать в городе в плановом режиме.

По сравнению с весной текущая ситуация с коронавирусом в Москве носит более продолжительный, но контролируемый характер, зая влял Собянин. На заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 он также отметил, что за счёт этой контролируемости обеспечивается стабильная работа городской системы здравоохранения, писал NEWS.ru.