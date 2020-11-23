Собянин сравнил текущую ситуацию с COVID-19 с весенней

https://static.news.ru/photo/4bfc91ee-2d95-11eb-8aec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По сравнению с весной, текущая ситуация с коронавирусом в Москве носит более продолжительный, но контролируемый характер, заявил мэр столицы Сергей Собянин. На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 он также отметил, что за счёт этой контролируемости обеспечивается стабильная работа городской системы здравоохранения.

Сегодня она более продолжительная по сложности ситуация. Если мы весной достигли пика и затем за счёт жёстких карантинных мер мы резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно, живём в другой медицинской ситуации, в другой ситуации с коронавирусом, — цитирует РИА Новости Собянина.

Как писал NEWS.ru, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остаётся управляемой и контролируемой. По словам Собянина, на прошлой неделе серьёзного всплеска заболеваемости не произошло. По загрузке коечного фонда наблюдается небольшое высвобождение в больницах, хотя сами цифры по количеству госпитализируемых высокие. Мэр добавил, что доля заразившихся старшеклассников в общем количестве выявленных коронавирусных больных уменьшилась практически в два раза. Это произошло в том числе и из-за того, что они были переведены на дистанционное обучение. Собянин добавил, что необходимости закрывать детские сады в Москве пока нет.

Ранее мэр Москвы заявил, что введённые в городе ограничения дают свои результаты.

10 ноября столичные власти ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время запретили работать ресторанам, кафе, барам и ночным клубам, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничили работу заведений культурного досуга и ужесточили условия проведения спортивных мероприятий.