Собянин назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/bfba16a6-2ffc-11eb-a460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система здравоохранения Москвы справляется с пандемией коронавируса, но с каждым днём работа становится всё более напряжённой, заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом он отметил, что в Москве достаточно лекарств для лечения пациентов с COVID-19.

Вся система справляется. Но с каждым днём эта работа становится все более и более напряжённой, — заявил в эфире канала «Россия 24» Собянин.

Он уточнил, что в реанимациях сейчас находятся порядка 10–11% всех госпитализированных с коронавирусом пациентов. Эта цифра особо не изменилась.

При этом Собянин отметил, что в целом динамика заболеваемости коронавирусом в Москве на прошедшей неделе не была драматичной. Прирост выявленных случаев составил 6%, госпитализаций — 3%. Доля пенсионеров среди заболевших, по его словам, снизилась с 50% до 15%.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Москвы медицинские специалисты выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 26 ноября сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 577 177 горожан.

В столичном оперштабе сообщили, что в течение прошедших 24 часов из московских больниц по выздоровлении были выписаны 6229 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью смогли справиться 428 418 жителей города. Кроме того, в оперштабе заявили, что за период пандемии в Москве скончались 8603 пациента с коронавирусом. Вечером накануне поступила информация, согласно которой за сутки в столице умерли 73 заражённых человека.