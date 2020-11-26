В России за сутки от коронавируса умерли 496 человек

https://static.news.ru/photo/e19be12a-3086-11eb-ada3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 496 жителей российских регионов. Всего за время пандемии от COVID-19 в РФ умерли 38 558 человек.

По состоянию на 27 ноября от коронавируса в РФ умерли 38 558 человек (+496 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество умерших от COVID-19 за последние 24 часа зафиксировано в Москве (77), Санкт-Петербурге (63), Красноярском крае (24) и Московской области (23).

Всего в России выявлено 2 215 533 случая заболевания коронавирусом (+27 543 за сутки), выздоровели от инфекции 1 712 174 человека (+26 682 за сутки).

Как писал NEWS.ru, главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал особенность коронавирусной инфекции, которая наблюдается у всех пациентов — быстрое формирование в организме чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов. Он отметил, что врачи Коммунарки заметили, что треть заболевших, которых не удаётся спасти, умирают в первые 72 часа. Другие уходят из жизни в более поздние сроки.

По словам Проценко, причинами ранней летальности чаще всего являются гипоксия и тромбоэмболия. Виновником поздней смертности, наоборот, выступают септические осложнения из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.