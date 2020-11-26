Более 26,6 тысячи россиян вылечились от коронавируса за последние сутки

https://static.news.ru/photo/c1f42832-3086-11eb-8d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России вылечились 26 682 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это более чем на 1500 человек больше, чем днём ранее (25 073).

За всё время пандемии коронавирусной инфекцией нового типа переболели 1 712 174 жителя России. С начала года болезнь унесла жизни 38 558 человек по всей стране.

Наибольшее число выписавшихся пациентов после лечения от COVID-19 зафиксировано в Москве — в столице исцелились 6484 человека. В Санкт-Петербурге болезнь победили 1898 человек, в Нижегородской области — 1000 жителей.

За последние сутки в РФ зафиксировали рекордное число новых случаев заражения. Число новых пациентов впервые с начала пандемии превысило отметку в 27,5 тысячи человек. За 24 часа жертвами коронавируса стали 496 россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что российский центр «Вектор» работает над ещё одной вакциной от COVID-19, она будет основана на штамме вируса кори, который использовался для вакцинации детей ещё в советское время.