«Вектор» создаёт ещё одну вакцину от COVID на базе вируса кори

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Научный центр «Вектор» занимается разработкой ещё одной вакцины от коронавируса, новый препарат будет использовать в качестве основы штамм вируса кори «Ленинград-16».

Новая вакцина будет давать привившемуся одновременно защиту от кори и от COVID-19, сообщили «Известиям» в центре «Вектор».

Советский штамм вируса кори «Ленинград-16», на основе которого создаётся новый препарат, уже прошёл все необходимые испытания, его используют для вакцинации от кори, в том числе, среди детей. Однако после добавления белков SARS-CoV-2 препарату потребуются новые испытания и необходимо будет заново пройти процесс регистрации вакцины.

Корь — очень заразное заболевание. Достаточно, чтобы в комнату средних размеров вошел один больной человек и подышал там несколько минут, чтобы заразить абсолютно всех. Поэтому вирус кори — это крайне эффективный «носитель», — заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он отметил сходство новой вакцины «Вектора» с препаратом «Спутник V» НИИЦ им. Гамалеи, в основе которой в свою очередь лежат аденовирусы.

Волчков уверен, что, так как новая вакцина умеет сама себя воспроизводить, её производство будет дешевле.

Центр «Вектор» уже зарегистрировал одну — пептидную — вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». С 26 ноября начался третий этап пострегистрационных испытаний препарата на добровольцах, сообщал NEWS.ru. Всего научный центр ведёт разработку четырёх прививок от COVID-19.