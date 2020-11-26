Роспотребнадзор объявил о старте третьей фазы испытаний вакцины «Вектора»

https://static.news.ru/photo/d0980f60-2fc9-11eb-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

В России 26 ноября начинаются пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский центр «Вектор». Об этом сообщается на странице Роспотребнадзора в Instagram.

Клинические базы начали набор добровольцев для проведения исследования. В исследованиях примут участие россияне в возрасте от 18 лет, говорится в сообщении.

Скорое поступление вакцины «Вектора» в оборот анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, отдельные партии станут доступны уже к 10 декабря. По её словам, количество участников пострегистрационного клинического исследования составляет три тысячи человек.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в середине октября, пострегистрационные испытания стартовали 18 ноября. У всех добровольцев, получивших препарат, появились антитела к коронавирусной инфекции. Его эффективность может быть оценена только в ходе предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований, заявили в центре «Вектор». Побочные эффекты были зафиксированы у шести добровольцев. Они проявились в виде непродолжительных болезненных ощущений в месте инъекции.

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 25 487 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры являются рекордными за весь период пандемии, писал NEWS.ru.