В РФ за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/31906e38-2fbc-11eb-a215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 25 487 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры являются рекордными за весь период пандемии. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что теперь общее число заболевших выросло до 2 187 990 человек. Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа в РФ из больниц по выздоровлении врачи выписали 25 073 пациента. В общей сложности за время пандемии с болезнью сумели справиться 1 685 492 россиянина.

Кроме того, в течение прошедших суток в стране умерли 524 человека с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Всего жертвами пандемии в России стали 38 062 гражданина страны.

Как ранее передавал NEWS.ru, в декабре-январе объёмы производства российской вакцины от COVID-19 будут значительно увеличены, что позволит начать вакцинацию населения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На XI Всероссийском конгрессе пациентов он также уточнил, что в России более 780 тысяч пациентов с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно, ещё свыше 220 тысяч — стационарно.