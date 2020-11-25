Мурашко сообщил, когда начнётся вакцинация от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6ae279fc-2fbb-11eb-a59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В декабре-январе объёмы производства российской вакцины от COVID-19 будут значительно увеличены, что позволит начать вакцинацию населения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Объёмы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре-январе эти объёмы будут значимо увеличены для того, чтобы начать уже движение сначала по определённым категориям населения и далее выходить на более широкие, — цитирует РИА Новости Мурашко.

На XI Всероссийском конгрессе пациентов министр также уточнил, что в России более 780 тысяч пациентов с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно, ещё свыше 220 тысяч — стационарно.

Как писал NEWS.ru, завод компании «Р-Фарм» для дополнительного производства вакцин от коронавируса заработает на территории технополиса «Москва», рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Площадка была подготовлена менее чем за месяц. Сейчас основные работы находятся на финальной стадии, вскоре производитель оснастит производство оборудованием, и вакцина «Спутник V» будет производиться в столице в ближайшее время. Ефимов уточнил, что производство займёт около 20 тыс. кв. м и даст приблизительно 400 новых рабочих мест. Проект реализуется с опережением графика, поэтому производственная линия может быть запущена в январе 2021 года.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса — НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.