Голикова анонсировала скорое поступление в оборот вакцины центра «Вектор»

https://static.news.ru/photo/2a4b948e-2997-11eb-b04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Государственным научным центром «Вектор», в скором времени поступит в гражданский оборот. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что пока речь идёт о небольших партиях препарата. Ожидается, что до 10 декабря они станут доступны.

Начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины «Вектора». Сегодня получено разрешение на три площадки в Москве и в Московской области. Завтра будут вовлечены площадки Тюмени, Калининграда и Татарстана, — сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По её словам, количество участников пострегистрационного клинического исследования составляет три тысячи человек. Голикова также отметила, что «Вектор» уже готовится вводить вакцину в оборот, хотя результатов пострегистрационных клинических исследований пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Вектор» разрабатывает ещё три вакцины от COVID-19. Таким образом, всего центр работает над четырьмя препаратами с учётом уже зарегистрированной вакцины на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона».