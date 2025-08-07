Мука — прошлый век: кабачки с корочкой, которую не хочется отпускать

Кабачковый сезон — время простых и быстрых блюд, которые не надоедают. Эта закуска готовится всего за 10 минут, а результат — как из кафе: хруст снаружи, нежность внутри.

Главный секрет — в панировке. Забудьте про обычную пшеничную муку: она горит на сковороде и придаёт овощам неприятный привкус. Вместо неё используем смесь, которая делает кабачки по-настоящему аппетитными.

Что понадобится:

Кабачки — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Кукурузная мука — 2 ст. л.

Сухой чеснок — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

Шаг 1.

Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Шаг 2.

Смешайте яйца с солью, перцем, паприкой и сухим чесноком. Взбейте венчиком.

Шаг 3.

В отдельной миске соедините панировочные сухари и кукурузную муку.

Шаг 4.

Обмакните каждый кружочек кабачка сначала в яичную смесь, затем в панировку.

Шаг 5.

Обжарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Результат:

Готовые кабачки — это сочетание сочной середины и хрустящей оболочки. Они отлично подходят к гарниру, мясу или как самостоятельная закуска.

Совет: чтобы корочка не отпадала при жарке, не переворачивайте кабачки слишком рано — дайте им хорошо «схватиться».

