07 августа 2025 в 16:14

Мука — прошлый век: кабачки с корочкой, которую не хочется отпускать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый сезон — время простых и быстрых блюд, которые не надоедают. Эта закуска готовится всего за 10 минут, а результат — как из кафе: хруст снаружи, нежность внутри.

Главный секрет — в панировке. Забудьте про обычную пшеничную муку: она горит на сковороде и придаёт овощам неприятный привкус. Вместо неё используем смесь, которая делает кабачки по-настоящему аппетитными.

Что понадобится:

  • Кабачки — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Панировочные сухари — 3 ст. л.
  • Кукурузная мука — 2 ст. л.
  • Сухой чеснок — 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

Шаг 1.
Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Шаг 2.
Смешайте яйца с солью, перцем, паприкой и сухим чесноком. Взбейте венчиком.

Шаг 3.
В отдельной миске соедините панировочные сухари и кукурузную муку.

Шаг 4.
Обмакните каждый кружочек кабачка сначала в яичную смесь, затем в панировку.

Шаг 5.
Обжарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Результат:

Готовые кабачки — это сочетание сочной середины и хрустящей оболочки. Они отлично подходят к гарниру, мясу или как самостоятельная закуска.

Совет: чтобы корочка не отпадала при жарке, не переворачивайте кабачки слишком рано — дайте им хорошо «схватиться».

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
