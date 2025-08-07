Мука — прошлый век: кабачки с корочкой, которую не хочется отпускать

Кабачковый сезон — время простых и быстрых блюд, которые не надоедают. Эта закуска готовится всего за 10 минут, а результат — как из кафе: хруст снаружи, нежность внутри.
Главный секрет — в панировке. Забудьте про обычную пшеничную муку: она горит на сковороде и придаёт овощам неприятный привкус. Вместо неё используем смесь, которая делает кабачки по-настоящему аппетитными.
Что понадобится:
- Кабачки — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Панировочные сухари — 3 ст. л.
- Кукурузная мука — 2 ст. л.
- Сухой чеснок — 1 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Соль и перец — по вкусу
Как готовить:
Шаг 1.
Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 0,5 см.
Шаг 2.
Смешайте яйца с солью, перцем, паприкой и сухим чесноком. Взбейте венчиком.
Шаг 3.
В отдельной миске соедините панировочные сухари и кукурузную муку.
Шаг 4.
Обмакните каждый кружочек кабачка сначала в яичную смесь, затем в панировку.
Шаг 5.
Обжарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Результат:
Готовые кабачки — это сочетание сочной середины и хрустящей оболочки. Они отлично подходят к гарниру, мясу или как самостоятельная закуска.
Совет: чтобы корочка не отпадала при жарке, не переворачивайте кабачки слишком рано — дайте им хорошо «схватиться».
