Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория по ДРСМД для союзников России Военэксперт Степанов: Россия может развернуть «Орешник» для защиты союзников

Россия с выходом из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обеспечила себе право на развертывание комплексов «Орешник», заявил военный эксперт Александр Степанов. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что размещать подобное вооружение РФ может в том числе на территориях дружественных стран и союзников для их же защиты.

С выходом из ДРСМД РФ снимает с себя все ранее добровольно выдерживаемые ограничения, обеспечивая право развертывания комплексов «Орешник» и на территории дружественных ей стран, которые проявили себя в качестве реальных союзников в рамках разворачивающегося по инициативе Запада глобального противостояния, — сказал Степанов.

Эксперт обратил внимание на дислоцирование в Германии оперативной группы США с гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle. В перспективе аналогичные ударные системы могут появиться в Японии, Южной Корее, на Филиппинах и в Арктике, заключил он.

Тем временем появилась информация, что украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией намерены обсудить в Варшаве срыв размещения «Орешника» на территории Белоруссии. Встреча запланирована на 9–10 августа в рамках антибелорусских мероприятий.