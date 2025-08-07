Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной Военный эксперт Никулин: РФ не нуждается в краткосрочном перемирии с Украиной

Москву устроит перемирие с Киевом, если ВСУ покинут территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил в разговоре с Lenta.ru военный эксперт Игорь Никулин. По его словам, также Кремль хочет добиться введения оружейного эмбарго на американские поставки. Экс-член комиссии по биологическому оружию ООН обратил внимание, что Россия не нуждается в краткосрочном перемирии с Украиной.

На определенных условиях, то есть, если ВСУ покидают территории четырех российских регионов, если будет, допустим, оружейное эмбарго на поставку со стороны США, снятие санкций, возврат всех активов — на таких условиях, я думаю, можно пойти на перемирие, — отметил эксперт.

До этого российский президент Владимир Путин не исключил встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако при этом глава государства указал на отсутствие условий для этого.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что власти Украины опасаются возможной встречи Путина и главы США Дональда Трампа. По его словам, в Киеве не заинтересованы в установлении мира.