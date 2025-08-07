Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:28

«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка

Вассерман назвал День холостяка своей датой, но отказался его праздновать

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что, хотя и мог бы считать День холостяка «своей» датой, категорически не воспринимает его как праздник. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что праздновать в этом случае «совершенно нечего».

Я бы, наверное, мог счесть День холостяка своим, но никак не могу счесть его праздником. Праздновать тут совершенно нечего. Мой личный опыт показал мне, что жизнь холостяка изобилует недостатками и проблемами, а пользы в ней особой не видно, — поделился парламентарий.

Вассерман привел в пример своих многочисленных женатых коллег. По его словам, их опыт наглядно опровергает предположение о том, что холостяцкая жизнь хоть в чем-то может быть полезна.

Соответственно, еще раз повторю: я никак не могу назвать этот день праздником — ни для себя, ни для кого бы то ни было, — подчеркнул он.

День холостяка ежегодно отмечается 7 августа. Он посвящен неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем людям, которые не состоят в серьезных отношениях.

Ранее Вассерман заявил, что существование Украины несовместимо с целями СВО, поэтому ее нужно ликвидировать. По словам парламентария, при этом сроки окончания спецоперации зависят только от России.

Анатолий Вассерман
Госдума
праздники
холостяки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.