«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка Вассерман назвал День холостяка своей датой, но отказался его праздновать

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что, хотя и мог бы считать День холостяка «своей» датой, категорически не воспринимает его как праздник. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что праздновать в этом случае «совершенно нечего».

Я бы, наверное, мог счесть День холостяка своим, но никак не могу счесть его праздником. Праздновать тут совершенно нечего. Мой личный опыт показал мне, что жизнь холостяка изобилует недостатками и проблемами, а пользы в ней особой не видно, — поделился парламентарий.

Вассерман привел в пример своих многочисленных женатых коллег. По его словам, их опыт наглядно опровергает предположение о том, что холостяцкая жизнь хоть в чем-то может быть полезна.

Соответственно, еще раз повторю: я никак не могу назвать этот день праздником — ни для себя, ни для кого бы то ни было, — подчеркнул он.

День холостяка ежегодно отмечается 7 августа. Он посвящен неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем людям, которые не состоят в серьезных отношениях.

