24 января 2026 в 14:08

«Может вырваться и другой»: Онищенко об угрозе новой пандемии в 2026 году

Онищенко: прогнозы о «болезни Х» привлекли внимание к риску пандемии в 2026 году

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прогнозы ВОЗ о «болезни Х» привлекают внимание к риску новой пандемии, которая может возникнуть уже в 2026 году, заявил академик РАН Геннадий Онищенко в эфире «Радио Sputnik». Бывший главный санитарный врач пояснил, что под этим термином скрывается условное обозначение потенциальной будущей глобальной инфекции.

Оспа обезьян, которая нас с вами беспокоила в 2022–2023 годах. Второе — это краснуха, но я в это не верю. И птичий грипп H5N1. Хотя и не факт, что какой-то из этих вирусов вырвется. А может вырваться и совершенно другой вирус, в том числе гриппозный, потому что мы уже давно не имели пандемического подъема. А он происходит раз в восемь, девять, 10 лет, — отметил Онищенко.

Ранее специалисты предупредили, что комбинация таких патогенов, как птичий грипп, оспа обезьян, краснуха и лихорадка Оропуш, может привести к появлению неизвестного вируса «X» и новой пандемии уже в 2026 году. Ситуацию осложняют мутации штаммов, их растущая устойчивость к лечению и глобальное снижение уровня вакцинации.

