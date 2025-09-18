«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 17:14

Мозг осенью работает иначе: простые способы вернуть себе энергию и ясность мысли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенняя усталость мозга связана с комплексом факторов: сокращение светового дня, перестройка циркадных ритмов и гормональные изменения. Недостаток солнечного света снижает выработку серотонина и витамина D, что напрямую влияет на энергетический обмен и когнитивные функции. Эти физиологические процессы вызывают чувство постоянной усталости, снижение концентрации и эмоциональную нестабильность.

Для восстановления энергии необходимо нормализовать режим дня с акцентом на полноценный 7–8-часовой сон. Утренние прогулки при естественном свете помогают настроить циркадные ритмы и стимулируют выработку витамина D. В питании следует увеличить потребление продуктов с омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B и антиоксидантами — это жирная рыба, орехи, ягоды, темный шоколад. Важно поддерживать водный баланс и уменьшить потребление кофеина. Регулярная, но умеренная физическая активность улучшает кровоснабжение мозга и снижает уровень стресса. Когнитивные упражнения, такие как чтение, изучение нового или решение головоломок, поддерживают нейропластичность. При сохранении симптомов более двух недель рекомендуется проконсультироваться с врачом для исключения сезонного аффективного расстройства.

Ранее также сообщалось о способах справиться с депрессией. Вот несколько простых советов, которые могут улучшить ваше самочувствие.

