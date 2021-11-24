Москвичи нашли в одном из магазинов огурцы за 1044 рубля за штуку

Москвичи нашли в одном из магазинов огурцы стоимостью 1044 рубля за штуку. Владельцам скидочных карт супермаркета при этом предоставлялась щедрая скидка — 53 рубля, пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

В столице найдены «золотые» огурцы. Иначе как ещё такую цену объяснить, — говорится в сообщении.

За тысячу с лишним рублей покупателям предлагается обычный длинноплодный огурец. Жёлтый ценник предлагает этот же огурец за 991 рубль.

Москвичи не сумели сдержать своего сарказма и принялись вспоминать мемы про «силу земли».

Это огурцы с силой земли, скорей всего. Но она не работает без ботвы, требуйте скидку, — пошутил юзер.

Его поддержали другие жители столицы. Они вспомнили советские времена, когда огурцы были роскошью и купить их можно было только на рынке, не все могли себе их позволить.

Ранее стало известно, что инфляция в России к концу года составит 8,04%. Такой консенсус-прогноз дают аналитики ведущих финансовых организаций и институтов. При этом самым оптимистичным вариантом стал показатель в 7,64%.