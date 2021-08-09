Москвичей взбесило увеличение цены в знаменитой чебуречной на 15 рублей

Знаменитая в Москве точка торговли уличной едой — чебуречная на ВДНХ — увеличила цены на чебуреки. Это разозлило и расстроило жителей столицы, которые являются её давними поклонниками, пишет «Мослента».
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Впрочем, некоторые уверены, что катастрофы нет. И лучше пусть чебуреки стоят и 100 рублей, но остаются такими же качественными и вкусными, как и раньше. И хоте некоторые призвали не разводить панику из-за 15 рублей, их оппоненты заявили, что подорожание на 20% — всё-таки весомый повод для возмущения.
Ранее была названа самая дорогая и дешёвая уличная еда в России. Первый вариант — это хот-доги, но наибольшей популярностью пользуется сосиска в тесте. При этом самой подорожавшей за последние годы едой стал чебурек, а самой бюджетной — пирожки с капустой.