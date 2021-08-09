Москвичей взбесило увеличение цены в знаменитой чебуречной на 15 рублей

Знаменитая в Москве точка торговли уличной едой — чебуречная на ВДНХ — увеличила цены на чебуреки. Это разозлило и расстроило жителей столицы, которые являются её давними поклонниками, пишет «Мослента».

В группе «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» в соцсетях появилась ветка обсуждения, в которой москвичи рассказали, что стоимость одного чебурека выросла на 20% — с 80 рублей до 95 рублей.

Автор поста, как и комментаторы, были возмущены , что цены так выросли. «Они совсем одурели», «Очень люблю их чебуреки, но это уже совсем перебор», — писали жители Москвы.

Впрочем, некоторые уверены, что катастрофы нет. И лучше пусть чебуреки стоят и 100 рублей, но остаются такими же качественными и вкусными, как и раньше. И хоте некоторые призвали не разводить панику из-за 15 рублей, их оппоненты заявили, что подорожание на 20% — всё-таки весомый повод для возмущения.

Ранее была названа самая дорогая и дешёвая уличная еда в России. Первый вариант — это хот-доги, но наибольшей популярностью пользуется сосиска в тесте. При этом самой подорожавшей за последние годы едой стал чебурек, а самой бюджетной — пирожки с капустой.