Москвичей предупредили о дождях и облачной погоде в воскресенье

https://static.news.ru/photo/0265cdc4-b389-11ea-b4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 21 июня, на территории Москвы ожидается облачная погода. Местами в столице будут в первой половине дня проходить кратковременные дожди, сообщил в разговоре с журналистами ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что температура воздуха в столице дойдёт до 20-22 градусов тепла. По области эти показатели будут колебаться от 18 до 23 градусов.

В начале дня в южной половине региона местами кратковременные дожди, после полудня переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха 20-22 градуса, по области 18-23, — цитирует Леуса РИА Новости.

По словам синоптика, в Москве ожидается северо-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе он станет порывистым. Показатели атмосферного давления немного превысят норму и составят 749 миллиметров ртутного столба.

Как ранее передавал NEWS.ru, погода температурой днём в диапазоне 20–24 градуса придёт в Москву 21 июня и сохранится в ближайшие три дня. Такая температура соответствует многолетним значениям, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Учёный отметил, что с 24 июня температура начнёт повышаться. Столбик термометра в столице поднимется до 28 градусов, а уже 26 июня он преодолеет отметку в 30 градусов тепла.