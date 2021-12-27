Москвичам пообещали «скандинавскую зиму» в новогоднюю ночь

Европейская зима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами ожидает москвичей в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 года. Температура воздуха в Москве составит минус три — минус шесть, по области минус два — минус семь градусов, что на пять градусов теплее положенного, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет слабый снег. При этом высота снежного покрова в столице составит 25–28 см, что почти в полтора раза больше нормы. Это соответствует климату таких столиц, как Осло, Хельсинки и Стокгольм.

Таким образом, погоду в российской столице в первую январскую ночь можно охарактеризовать как «еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами», — добавил он.

Ранее, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, сообщалось, что москвичей в Новый год ждёт оттепель, а вот жителям Хабаровского края специалисты рекомендуют утеплиться. Тёплая погода в Новый год также ожидается в курортных регионах России.

В частности, в Калининграде воздух прогреется до плюс шести градусов, а в Сочи — до плюс 12. Кроме того, в Крыму температура возрастёт до 9–10 градусов выше ноля. Температура воды также сравняется с температурой воздуха. Таким образом, любители зимнего плавания смогут почувствовать себя достаточно комфортно.