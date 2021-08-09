Москвич несколько часов насиловал школьницу, пока жена стояла за дверью

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 31-летнего местного жителя. По версии правоохранительных органов, он заперся в квартире с 14-летней девочкой и насиловал её, пока гражданская жена и дети стояли на лестничной площадке, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации агентства, инцидент произошёл 6 августа. Родственник девочки позвонил в полицию и рассказал, что подросток находится в квартире на севере столицы и не выходит на связь. Силовики прибыли на место и узнали, что мужчина выгнал свою сожительницу и детей на лестничную клетку, когда к ним в госте пришла школьница.

Когда полицейским удалось проникнуть в квартиру, они установили, что злоумышленник изнасиловал девочку. На него возбудили дело по нескольким статьям, в том числе об изнасиловании и незаконном лишении свободы.

Life уточняет , что о случившемся сообщил дядя девочки. По информации журналистов, мужчина насиловал её несколько часов. При этом пострадавшая дружила с гражданской женой насильника и неоднократно гостила в их доме.

Кроме того, она уже рассказывала подружкам о приставаниях со стороны мужчины. Ещё в марте он демонстрировал знаки внимания и трогал её, но она отвергла его.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области детский врач-психиатр подозревается в изнасиловании 16-летней пациентки. В отношении него возбуждено уголовное дело.