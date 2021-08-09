Москвич несколько часов насиловал школьницу, пока жена стояла за дверью

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 31-летнего местного жителя. По версии правоохранительных органов, он заперся в квартире с 14-летней девочкой и насиловал её, пока гражданская жена и дети стояли на лестничной площадке, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник.
По информации агентства, инцидент
Когда полицейским удалось проникнуть в квартиру, они установили, что злоумышленник изнасиловал девочку. На него возбудили дело по нескольким статьям, в том числе об изнасиловании и незаконном лишении свободы.
Life
Кроме того, она уже рассказывала подружкам о приставаниях со стороны мужчины. Ещё в марте он демонстрировал знаки внимания и трогал её, но она отвергла его.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области детский врач-психиатр подозревается в изнасиловании 16-летней пациентки. В отношении него возбуждено уголовное дело.