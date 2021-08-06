Детского врача заподозрили в изнасиловании пациентки

В Новосибирской области детский врач-психиатр подозревается в изнасиловании 16-летней пациентки. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.
Речь идёт о сотруднике городской больницы Бердска. Заявление об изнасиловании девушки написала в полицию её мать. По словам женщины, преступление было совершено на пляже 4 августа.
Собеседник агентства
Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре педофил изнасиловал 12-летнюю школьницу. Девочке он представился врачом и уговорил её раздеться под предлогом медосмотра. Злоумышленника задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.