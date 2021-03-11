Квартиру москвича могут продать на торгах из-за ремонта

https://static.news.ru/photo/950b80e4-8262-11eb-ab03-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Житель Северного района Москвы рискует лишиться квартиры из-за ремонта. Столичная жилинспекция подала в суд иск о продаже с публичных торгов «трёшки» с незаконной перепланировкой. Гражданин самовольно решил демонтировать несущую стену и отказался её восстановить. Документы отправлены в Бутырский районный суд.

Подано исковое заявление о продаже с публичных торгов квартиры в доме 169, корпус 1, по Дмитровскому шоссе. При этом судом уже удовлетворено наше ходатайство о принятии мер по обеспечению иска. В частности, наложен арест на указанное недвижимое имущество. Инспекция предусмотрительно добилась ареста на проведение сделок с квартирой, где выполнена незаконная перепланировка, чтобы во время рассмотрения основного иска не допустить смены собственника, — цитирует Мосжилинспекцию KP.RU.

В издании добавили, что проблеме несколько месяцев. Владелец «нехорошего» помещения разобрал стену, из-за чего обеспокоенные соседи рассказали об этом в Мосжилинспекции. Проверка показала, что собственник решил объединить кухню с жилой комнатой. Пришлось сносить два участка конструкции так, что образовались проходы и широкая колонна между ними. На ней он устроил портал для телевизора. Власти потребовали всё восстановить и выписали мужчине штраф за незаконную перепланировку в размере 2 тысяч рублей. Позже ему «прилетели» ещё 500 рублей за неисполнение решения организации.

Взыскания гражданин оплатил, однако вернуть квартире первоначальный вид отказался. Пришёл третий штраф — 5 тысяч рублей — за неисполнение судебного решения.

Исчерпав все возможные меры административного воздействия, пришлось перейти к крайней мере в отношении злостного нарушителя — лишении его прав собственности, подаче иска о продаже квартиры с публичных торгов, — отметили в Мосжилинспекции.

Но у нарушителя ещё есть шансы сохранить крышу над головой — всё же восстановить несущую стену. Если дело дойдёт до торгов, то мужчина получит вырученную сумму, а приводить конструкцию в порядок придётся новому собственнику.

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