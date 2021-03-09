Риэлтор назвал самый эффективный способ сэкономить на покупке квартиры

https://static.news.ru/photo/57cc9a46-815a-11eb-90af-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Покупка квартир по услуге трейд-ин стала популярна в России. Только за прошлый год спрос на приобретение новой квартиры с зачётом стоимости старой вырос на 15% по сравнению с 2019 годом.

Интерес к услуге вырос со стороны потенциальных продавцов жилой недвижимости, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Также на 20% вырос спрос на услугу срочного выкупа квартир, приводят слова эксперта «Известия».

Существенно выросло количество проектов от компаний застройщиков, которые предполагают приобретение жилья в трейд-ин.В прошлом году на рынке было представлено 64 таких комплекса. За год их количество увеличилось на 115 домов.

Одной из причин спроса на трейд-ин является льготная ипотека. К тому же спрос на покупку жилья таким способом является следствием падения доходов населения. Популярность трейд-ин имеет и свои минусы. В частности, это «правильность» оценки человеком своей квартиры. При такой услуге покупатель не соприкасается с деньгами и может попасть на заведомо невыгодное предложение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замдекана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина рассказала, какие риски несут покупатели жилья, оформляя сделку без нотариуса. Они часто остаются крайними, целиком полагаясь на банкиров или риелторов.