https://static.news.ru/photo/4dc0ac5e-31dd-11ea-8921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Медицинские специалисты детской Городской клинической больницы № 9 имени Сперанского в Москве вылечили младенца с ожогами, которые были получены малышом от фена, включённого родителями для успокоения ребёнка.

Об этом журналистам в среду, 8 января, рассказали представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Эксперты подчёркивают, что малыши хорошо реагируют на «белый шум», который их успокаивает. На новорождённых так действует звук дождя, вентилятор, фен и не только. Поэтому многие родители используют различные приборы для того, чтобы успокоить детей.

Однако в случае с травмированным младенцем всё пошло не по плану. Вероятно, родители отвлеклись и не уследили за действиями малыша. В это время мальчик высвободил ручки и махал ими в опасной близости от устройства для сушки волос. Нежную кожу младенца серьёзно повредила струя горячего воздуха.

Ребёнок получил глубокие ожоги плеча, предплечья и кисти правой ручки площадью 6%. Врачи назначили крохе максимальное консервативное лечение, используя высокотехнологичные покрытия. Хирургическое вмешательство потребовалось только при лечении кисти с самыми глубокими ранами, — приводит сообщение от ведомства АГН «Москва».

Малыша отправили домой из больницы через три недели после операции.

Ранее NEWS.ru писал, что медикам из Городской клинической больницы им. Ф. Иноземцева удалось спасти горожанина, который получил 60% ожогов тела во время возгорания промышленного фена. Мужчина использовал прибор во время ремонта ванной комнаты.