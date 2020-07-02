«Открыли наши синагоги»: евреи Москвы полностью избавились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8f937358-bd08-11ea-b291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Больных коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в еврейской общине Москвы не осталось — все выздоровели, рассказал главный раввин РФ Берл Лазар.

Слава Богу, все здоровы. Уже двадцать дней никто не заболел, мы уже открыли наши синагоги, — цитирует его «Интерфакс».

Религиозный деятель добавил, что синагоги заработали с некоторыми ограничениями — в помещения пускают только определённое число граждан, учитываются требования по соблюдению социальной дистанции и масочного режима. Берл Лазар надеется, что община приняла верное решение, и пик вспышки COVID-19 остался в прошлом, и «с Божьей помощью дальше будет только лучше». Раввин перенёс инфекцию в июне 2020-го. Через несколько дней его выписали.

Российские медики выявили за минувшие сутки 6718 случаев (COVID-19) в 84 регионах страны. Из них 2182 человека (32,5%) переносят болезнь без клинических симптомов. Данные приводятся на 10:30 мск 3 июля 2020 года.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 667 883 заражённых в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в РФ с подтверждённым COVID-19 умерли 9859 человек. 437 893 гражданина выздоровели (+8915 за последние сутки).

В мире с начала вспышки заболели COVID-19 свыше 10,8 млн человек, более 521 тысячи умерли, около 5,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 739 879 человек (128 740 граждан умерли, выздоровели 781 970), на втором Бразилия — 1 496 858 (выздоровели 957 692, скончались 61 884).

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии только к февралю 2021 года. Такой прогноз дал глава Минздрава Михаил Мурашко. В то же время министр допустил, что второй такой же масштабной волны коронавируса в стране может не быть. По его словам, подъём заболеваемости при определённом нарушении правил вполне вероятен, однако повторения сценария в полном формате не будет.