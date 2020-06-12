Главного раввина РФ Лазара выписали по выздоровлении от коронавируса

Главного раввина России Берла Лазара выписали накануне шаббата (седьмого дня недели в иудаизме) из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
Компьютерная томография показывает, что всё пришло в норму, температуры уже давно нет, так что всё замечательно, — передаёт «Интерфакс» слова главы департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина.
Он отметил прекрасное настроение еврейского лидера, так как для него очень важно оказаться дома в шаббат.
Как ранее писал NEWS.ru, 7 июня пресс-служба главного раввина России Берла Лазара сообщила о его заражении коронавирусом.
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