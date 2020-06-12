Главного раввина РФ Лазара выписали по выздоровлении от коронавируса

https://static.news.ru/photo/460f7080-ac99-11ea-afff-fa163e074e61_660.jpg Берл Лазар Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Главного раввина России Берла Лазара выписали накануне шаббата (седьмого дня недели в иудаизме) из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.

Компьютерная томография показывает, что всё пришло в норму, температуры уже давно нет, так что всё замечательно, — передаёт «Интерфакс» слова главы департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина.

Он отметил прекрасное настроение еврейского лидера, так как для него очень важно оказаться дома в шаббат.

Как ранее писал NEWS.ru, 7 июня пресс-служба главного раввина России Берла Лазара сообщила о его заражении коронавирусом.