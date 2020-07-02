Российские медики выявили 6718 случаев коронавируса за последние сутки в РФ

https://static.news.ru/photo/564260d0-bd00-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российские медики выявили за минувшие сутки 6718 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в 84 регионах страны. Из них 2182 человека (32,5%) переносят болезнь без клинических симптомов. Данные приводятся на 10:30 мск 3 июля 2020 года.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 667 883 заражённых в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в РФ с подтверждённым COVID-19 умерли 9859 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф. 437 893 гражданина выздоровели (+8915 за последние сутки).

В мире с начала вспышки заболели COVID-19 свыше 10,8 млн человек, более 521 тысячи умерли, около 5,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 739 879 человек (128 740 граждан умерли, выздоровели 781 970), на втором Бразилия — 1 496 858 (выздоровели 957 692, скончались 61 884).

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее — 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 223 530 (+659 за последние сутки) заболевших, 154 839 выздоровели (+1591 за последние сутки), 3904 умерли (+34 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов кроме Москвы также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Воронежская область и Иркутская область.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО: 129 случаев. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии только к февралю 2021 года. Такой прогноз дал глава Минздрава Михаил Мурашко. В то же время министр допустил, что второй такой же масштабной волны коронавируса в стране может не быть. По его словам, подъём заболеваемости при определённом нарушении правил вполне вероятен, однако повторения сценария в полном формате не будет.