Мурашко назвал маловероятным возвращение к нормальной жизни до февраля

https://static.news.ru/photo/9b286fbe-bd00-11ea-997d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Пресс-служба Госдумы/АГН «Москва»

Россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии только к февралю. Такой прогноз дал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелёты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, — цитируют его «Известия».

В то же время министр допустил, что второй такой же масштабной волны коронавируса в стране может не быть. По его словам, подъём заболеваемости при определённом нарушении правил вполне вероятен, однако повторения сценария в полном формате не будет.

Глава ведомства подчеркнул, что с начала года смертность в стране может вырасти на 1,5–2% из-за коронавируса. Сюда можно отнести летальные случаи от COVID-19 и от заболеваний, которые он спровоцировал.

Скажем, для пациентов с ишемической болезнью сердца такая же ситуация происходит в период эпидподъёма гриппа, — пояснил Мурашко.

Ранее один из ведущих немецких вирусологов, директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик заявил, что второй волны коронавируса не будет. По его словам, есть все основания полагать, что COVID-19 станет одним из эндемических и будет циркулировать постоянно.

Он добавил, что SARS-CoV-2 будет с людьми до тех пор, пока нет вакцины. Специалист призвал научиться жить с вирусом и интегрировать SARS-CoV-2 в повседневную жизнь. По его словам, учёные должны понять, какие средства защиты от вируса наиболее эффективны, и принять все меры для блокирования COVID-19.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если случится вторая волна коронавируса, российские власти встретят её во всеоружии. По его словам, руководство страны знает, что делать, чтобы минимизировать последствия пандемии, писал NEWS.ru.