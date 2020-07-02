Немецкий вирусолог рассказал, почему не будет второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/cfb46226-bcfe-11ea-a9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй волны коронавирусной инфекции может не быть. Об этом заявил один из ведущих немецких вирусологов, директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик. По его словам, есть все основания полагать, что COVID-19 станет одним из эндемических и будет циркулировать постоянно.

Я вижу это как на национальном, так и на международном уровнях. Я хочу сказать, что я не ожидаю, что этот вирус исчезнет. SARS-CoV2 станет новым эндемическим коронавирусом, — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что в мире насчитывается четыре эндемических коронавируса человека. Они вызывают патологии верхних и нижних дыхательных путей и обуславливают 10–30% всех случаев заражения гриппом.

Я думаю, что SARS-CoV-2 также развивается в эндемический коронавирус, — заявил Штрик.

Он добавил, что SARS-CoV-2 будет с людьми до тех пор, пока нет вакцины. Специалист призвал научиться жить с вирусом и интегрировать SARS-CoV-2 в повседневную жизнь. По его словам, учёные должны понять, какие средства защиты от вируса наиболее эффективны и принять все меры для блокирования COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если случится вторая волна коронавируса, российские власти встретят её во всеоружии. По его словам, руководство страны знает, что делать, чтобы минимизировать последствия пандемии.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Михаил Щелканов, пять лет назад предсказавший вспышку COVID-19, заявил, что вторая волна заболевания ожидает РФ через две недели после «возрождения коронавируса», зафиксированного ВОЗ в Европе.

Вспышка, скорее всего, произойдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Кроме того, в опасности находится Владивосток, потому что через этот город граждане Китая возвращаются на родину. Остановить распространение коронавирусной инфекции можно только с помощью закрытия границ. Однако это сделать невозможно, так как много россиян проживают за рубежом.