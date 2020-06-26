Предсказавший вспышку COVID-19 вирусолог назвал сроки второй волны

https://static.news.ru/photo/3713e8bc-b7d0-11ea-885e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог Михаил Щелканов, пять лет назад предсказавший вспышку COVID-19, заявил, что вторая волна заболевания ожидает РФ через две недели после «возрождения коронавируса», зафиксированного ВОЗ в Европе.

Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах, — отметил эксперт в интервью URA.ru.

Вспышка, скорее всего, произойдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Кроме того, в опасности находится Владивосток, потому что через этот город граждане Китая возвращаются на родину. Остановить распространение коронавирусной инфекции можно только с помощью закрытия границ. Однако это сделать невозможно, так как много россиян проживают за рубежом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

NEWS.ru писал, что доброволец, согласившийся на тестирование вакцины от коронавируса на себе, рассказал о повышении аппетита. Он сообщил, что препарат не вызывает никаких неприятных ощущений. Введение вакцины никак не отразилось на организме ни внутренне, ни внешне.