В России за сутки от коронавируса умерли 176 человек

https://static.news.ru/photo/73097e44-bd03-11ea-842e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 176 человек. За весь период пандемии в стране зафиксировано 9859 летальных случаев.

Также за последние 24 часа российские врачи выявили 6718 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. В общей сложности в РФ зарегистрировано 667 883 заболевших в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России из-за подозрения на заражение коронавирусом под наблюдением медработников остаётся 284,1 тыс. человек. За сутки было проведено ещё 282 тысячи исследований на COVID-19. Таким образом, общее число тестов на вирус превысило 20,4 млн.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 223 530 заболевших, выздоровевших — 154 839 человек, скончались 3904. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 129 случаев. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Как писал NEWS.ru, один из ведущих немецких вирусологов, директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик заявил, что второй волны коронавируса не будет. По его словам, есть все основания полагать, что COVID-19 станет одним из эндемических и будет циркулировать постоянно.

Он добавил, что SARS-CoV-2 будет с людьми до тех пор, пока нет вакцины. Специалист призвал научиться жить с вирусом и интегрировать SARS-CoV-2 в повседневную жизнь. По его словам, учёные должны понять, какие средства защиты от вируса наиболее эффективны, и принять все меры для блокирования COVID-19.