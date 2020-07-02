В России под контролем медиков из-за COVID-19 находятся 284 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/d9a11026-bcf5-11ea-82f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России из-за подозрения на заражение коронавирусом под наблюдением медработников остаются 284,1 тысячи человек.

По данным Роспотребнадзора, за сутки было проведено ещё 282 тысячи исследований на COVID-19. Таким образом, общее число тестов на вирус достигло более 20,4 млн.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что в России с периода регистрации первых заразившихся выявлено более 100 штаммов коронавируса. При этом в конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что COVID-19 обладает невысокой изменчивостью. Тогда она заявила, что описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма, писал NEWS.ru.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За полгода с появления первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

За всё время пандемии в мире заразились свыше 10,7 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 741 841 человек (умерли 130 147, выздоровели 844 223), на втором Бразилия — 1 496 858 (умерли 61 884, выздоровели 852 816).

В России зафиксировано более 661 тысячи заражённых, выздоровели свыше 428 тысяч, умерли более 9 тысяч человек.