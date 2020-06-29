Более 100 штаммов коронавируса выявили в РФ

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России с момента регистрации первых заразившихся выявлено более 100 штаммов коронавируса.
После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100, — отметил Максютов.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире. С начала эпидемии геном вируса мутировал настолько, что сейчас можно выявить все его разновидности и отследить их. Определение клональных групп нужно для того, чтобы предугадать дальнейшее распространение инфекции и возможные мутации.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен