Более 100 штаммов коронавируса выявили в РФ

https://static.news.ru/photo/241a66a4-ba88-11ea-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Department Of Energy/Oak Ridge N/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России с момента регистрации первых заразившихся выявлено более 100 штаммов коронавируса.

После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100, — отметил Максютов.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце мая рассказала о невысокой изменчивости COVID-19. Тогда она заявила, что описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире. С начала эпидемии геном вируса мутировал настолько, что сейчас можно выявить все его разновидности и отследить их. Определение клональных групп нужно для того, чтобы предугадать дальнейшее распространение инфекции и возможные мутации.