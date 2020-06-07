Главный раввин России заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c7e1bd8-a8ca-11ea-82a8-fa163e074e61_660.jpg Берл Лазар Фото: President of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Пресс-служба главного раввина России Берла Лазара сообщила о его заражении коронавирусом. В настоящий момент за ним наблюдают медики.

Состояние мужчины не вызывает серьёзных опасений, передаёт ТАСС.

У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние [здоровья у него], не вызывающее особых опасений, — отметили представители раввина.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что предоставление верующим возможности свободного посещения храмов зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Он призвал оказать помощь религиозным организациям в условиях пандемии коронавируса.