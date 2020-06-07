Главный раввин России заболел COVID-19

Пресс-служба главного раввина России Берла Лазара сообщила о его заражении коронавирусом. В настоящий момент за ним наблюдают медики.
Состояние мужчины не вызывает серьёзных опасений,
У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние [здоровья у него], не вызывающее особых опасений, — отметили представители раввина.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что предоставление верующим возможности свободного посещения храмов зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Он призвал оказать помощь религиозным организациям в условиях пандемии коронавируса.
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