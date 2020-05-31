В Госдуме оценили план Роспотребнадзора по открытию храмов

https://static.news.ru/photo/fab6f676-a351-11ea-949b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предоставление верующим возможности свободного посещения храмов зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он призвал оказать помощь религиозным организациям в условиях пандемии коронавируса.

Региональная власть должна оказать помощь религиозным организациям всех традиционных конфессий и выделить средства индивидуальной защиты и дезинфекции, — цитирует его РИА Новости.

Гаврилов выдвинул предложение компенсировать централизованным религиозным организациям затраты на коммунальные платежи за шесть месяцев. Он пояснил, что многие объекты богослужения из-за пандемии были принудительно закрыты и оказались лишены возможности получения пожертвований.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному открытию храмов. Ведомство прописало требования социального дистанцирования и обязательного ношения защитных масок. Кроме того, специалисты считают необходимым исключить участие в богослужениях людей из групп риска.

Как писал NEWS.ru, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что РПЦ оказалась в тяжёлой финансовой ситуации, в которую попала в результате ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Религиозная организация живёт за счёт пожертвований: людей нет — нет пожертвований, пояснил священнослужитель.