Мощное оружие против простуд: витаминный салат — едим и не болеем

Витаминный салат с капустой — это мощное оружие против простуд. Белокочанная капуста содержит ударную дозу витамина С и клетчатки, клюква борется с инфекциями, а имбирь и лимон снимают воспаление.

Для приготовления нашинкуйте 300 г капусты, натрите на терке 1 морковь, добавьте 50 г сушеной клюквы. Для заправки смешайте сок половины лимона, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. тертого имбиря и 2 ст. л. оливкового масла. Залейте салат, перемешайте и дайте настояться 15 минут — капуста пустит сок и пропитается витаминами.

На этот салат вы потратите копейки, но получите невероятную пользу, особенно в период гриппа и простуд. Едим и не болеем! Однако помните: при признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.

