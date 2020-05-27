Мосгордума приняла закон о запрете «наливаек» в жилых домах в столице

https://static.news.ru/photo/21e7ee60-a02a-11ea-855b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Московской городской думы 27 мая приняли законопроект, согласно которому в ночное время запрещается продажа спиртных напитков в так называемых «наливайках», расположенных в жилых домах.

Во время заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что согласно принятой правовой норме, изменения могут быть внесены в закон «О торговой деятельности в городе Москвы».

За запрет «наливаек» в первом чтении свои голоса отдали 26 депутатов. Три парламентария проголосовали против закона, а шесть — воздержались.

После этого было озвучено предложение о внесении поправок в правовую норму. Однако большинством голосов корректировки были отклонены. Затем в целом за законопроект проголосовали 26 депутатов, против выступили четыре депутата, воздержались пятеро, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, проблемы регулирования доступности спиртного касаются всех регионов РФ. Это и повышение возраста продажи алкоголя, и время торговли горячительными напитками в так называемых «наливайках».

Проект закона, призванного навести порядок в данной сфере, подготовили в Московской городской думе. Документ учитывает требования нового ФЗ.