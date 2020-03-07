https://static.news.ru/photo/40c41868-6047-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Skriabin/marinetraffic.com

Генконсульство РФ в Шанхае репатриировало на родину восемь членов экипажа судна «Нептун», находящегося в порту китайского города Наньтун. Судно стоит там на ремонте с 2018 года, у компании-судовладельца возникли коммерческие споры с китайским судоремонтным заводом.

У компании-судовладельца «Гудзон» были задолженности по зарплате, и моряки попросили их репатриировать за счёт Российской Федерации, — сообщил ТАСС консул-советник генконсульства РФ в Шанхае Эрнст Юркин.

Он уточнил, что моряки вылетели из Шанхая во Владивосток с пересадкой в Сеуле. В России они оказались в три часа ночи 7 марта. Это был первый опыт репатриации за счёт государства после принятия МИД РФ документа, определяющего порядок этой процедуры.

Как писал NEWS.ru, адвокат российского экипажа арестованного в Турции судна Streamline подал иск в стамбульский суд с требованием выплатить морякам долги по зарплате. Об этом проинформировал капитан Бахман Багиров. По его словам, задолженность перед экипажем превысила $123 тыс. Чтобы получить заработанное, команда наняла адвоката и оформила на него доверенность с намерением ускорить отъезд. Он также уточнил, что одного члена экипажа репатриируют до начала суда и выплаты долгов. Судовладелец купил боцману билет домой на 31 марта.