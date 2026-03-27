Морская капуста снова полюбилась семье: салат с крабовыми палочками и зеленью — идеально для весны

Честно, раньше морскую капусту у нас дома любили не все. Но стоило добавить крабовые палочки, яйца и побольше свежей зелени — салат «зашёл» всем без исключения. Получается лёгкий, сочный, с приятной свежестью и совсем без той резкости, за которую многие не любят морскую капусту. Теперь готовлю его регулярно — особенно весной, когда хочется чего-то простого и полезного.

Ингредиенты: морская капуста — 200 г, крабовые палочки — 200 г, яйца — 3–4 шт., кукуруза консервированная — 1 банка, зелень (укроп, петрушка, зелёный лук) — большой пучок, майонез или йогурт — по вкусу.

Яйца отвариваем и нарезаем кубиком. Крабовые палочки режем не слишком мелко, чтобы чувствовались в салате. Морскую капусту при необходимости слегка отжимаем, если она слишком влажная. Кукурузу сливаем от жидкости, зелень мелко рубим — её не жалеем, именно она даёт ту самую свежесть.

Смешиваем все ингредиенты в миске, заправляем майонезом или йогуртом и аккуратно перемешиваем. Даём салату немного постоять в холодильнике — так вкус станет ещё ярче и насыщеннее.

Ранее мы делились рецептом полезного завтрака за 5 минут. Вкусный сверток с начинкой из яйца.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
