Морковно-сырные тако: готовятся 10 минут, всего-то нужно натереть пару ингредиентов

Морковно-сырные тако — это настоящая находка для любителей здорового питания и ярких вкусовых экспериментов. А главное, они готовятся 10 минут, всего-то нужно натереть пару ингредиентов!

Их вкус — это уникальное сочетание сладковатой сочной моркови и пикантной соленой нотки расплавленного сыра, создающее идеальную нейтрально-соленую основу для начинок.

Для приготовления лепешек понадобится: крупная морковь, 100 г твердого сыра, яйцо, 1 ст. л. крахмала или муки, соль. Для наполнения: сливочный сыр, листья салата, ветчина (или что-то свое). Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте морковь, сыр, яйцо, крахмал, соль. Перемешайте. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом, выложите на него морковную массу, формируя круглые лепешки толщиной около 0,5 см. Выпекайте 15–20 минут. Для подачи смажьте каждую теплую лепешку сливочным сыром, уложите лист салата, ветчину или другую начинку и аккуратно сверните пополам. Ешьте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить штрудель из творога и лаваша.